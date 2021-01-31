Azez’de patlama: 1 ölü, 10 yaralı

Suriye’nin Azez kentinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye’nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.