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Azez’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
SURİYE’NİN AZEZ KENTİNDE BOMBA YÜKLE ARAÇ PATLADI. PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 10 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 19.07.2020, 18:44
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Suriye’nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Suriye’nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
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