Azerbaycanlılardan Ermenistan’ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto
FRANSA'DA YAŞAYAN AZERBAYCANLILAR, ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A YÖNELİK SALDIRILARINA KARŞI ERMENİSTAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİ.
Fransa’da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan’ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın saldırgan tutumunu ve sınır hattında yaşananlara karşı tepki göstermek için bu kez Ermenistan’ın Paris Büyükelçiliği önünde toplandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne destek sloganları atan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun sınırdaki Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
Gösteride Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik son saldırıları ve provokasyonları kınanırken, Fransız polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin yapıldığı yere yakın iki metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.
Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Azerbaycan var olsun, istemeyen kör olsun, Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Karabağ-Karabağ" şeklinde slogan attı.
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:44
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25