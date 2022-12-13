Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru’ndaki protestosunda 35 saat geride kaldı

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Laçın Koridoru’ndaki protestosunda 35 saat geride kaldı.

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşlarının, Karabağ bölgesine bağlı Şuşa’da bulunan Laçın Koridoru’ndaki protestoları devam ediyor. Göstericiler, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla dün sabah saatlerinden bu yana bölgede bulunuyor.

Gece saatlerine kadar aralıksız devam eden protestolarda 35 saat geride kalırken, aktivistler dışarıda yaktıkları ateşle ısınıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru’ndaki Şuşa-Hankenti yolunu kapatan protestocular, Karabağ’da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istiyor.

Azerbaycan Rusya’ya nota vermişti

Azerbaycan, 3 Aralık’tan itibaren ilgili devlet kurumlarının temsilcileri ile Rus barış gücü arasında yapılan müzakereler sonucunda, geçtiğimiz cumartesi Azerbaycanlı uzmanlar tarafından bölgede çalışma yapılması kararını almış ve buna rağmen bölgeyi ziyaret etmeye çalışan Azerbaycan heyetinin Rus barış gücü tarafından engellendiği belirtilmişti.

Yaşanan bu durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’ya nota verilmişti. Bakanlık, ziyaretin engellenmesinin veya herhangi bir şart koşulmasının kabul edilemez olduğunu aktarmış, varılan anlaşmaya uyulması ve Azerbaycanlı heyete engelsiz erişimin sağlanması için çağrıda bulunulmuştu.

Bakanlık, 10 Kasım 2020’de Azerbaycan-Rusya- Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri uyarınca Azerbaycan topraklarının bir bölümünde konuşlanmış Rus barış gücü birliğinin tüm faaliyetlerinde, Azerbaycan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkı bir şekilde gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı hatırlatılmıştı.