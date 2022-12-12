Azerbaycanlı aktivistler Laçın Koridorunu kapattı

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Şuşa ili yakınlarından geçen Laçın Koridorunu kapattı.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine bağlı Şuşa’da Rus barış güçlerinin kontrolünde bulunan bir yolda toplanan Azerbaycanlı aktivistler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla protesto düzenledi. Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru yolunu kapatan protestocular, Karabağ’da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelmesini talep etti. Rus barış gücü ise protestoların yapıldığı alana ek kuvvetler sevk etti.

Azerbaycan Rusya’ya nota vermişti

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla Azerbaycan tarafından Rus barış gücü birliğinin komutanlığına başvurulmuştu. Azerbaycan’ın 3 Aralık’tan itibaren ilgili devlet kurumlarının temsilcileri ile Rus barış gücü arasında yapılan müzakereler sonucunda, geçtiğimiz cumartesi Azerbaycanlı uzmanlar tarafından bölgede çalışma yapılması kararının alındığı ve buna rağmen bölgeyi ziyaret etmeye çalışan Azerbaycan heyetinin Rus barış gücü tarafından engellendiği belirtilmişti. Yaşanan bu durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’ya nota verildiği aktarılmış, ziyaretin engellenmesinin veya herhangi bir şart koşulmasının kabul edilemez olduğu, varılan anlaşmaya uyulması gerekildiği ve Azerbaycanlı heyete engelsiz erişimin sağlanması için çağrıda bulunulmuştu. Bakanlığın açıklamasında, 10 Kasım 2020’de Azerbaycan-Rusya-Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri uyarınca Azerbaycan topraklarının bir bölümünde konuşlanmış Rus barış gücü birliğinin tüm faaliyetlerinde, Azerbaycan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkı bir şekilde gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı da hatırlatılmıştı.