Azerbaycan’daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü

Azerbaycan’ın kuzeyinde bulunan 4 ilde çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

Azerbaycan’da geçtiğimiz pazartesi günü Guba, Siyezen, Gebele ve Şabran illerinde çıkan orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, yangın nedeniyle 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü belirtti.

Siyezen ve Guba illerindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Açıklamada, Siyezen iline bağlı Dağ Kuşçu köyü yakınlarında 40 hektarlık bir alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışmaların dağlık arazide ve zor koşullarda yürütüldüğü, sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının yangının tamamen söndürülmesini engellediği kaydedildi.

Guba iline bağlı Goşabulag köyü yakınlarındaki yangının ise kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında bakanlığa bağlı 600 personel, 80 araç, 3 helikopter ve 1 “BE 200 CS” amfibi uçak başta olmak üzere Azerbaycan Ekoloji Bakanlığı ve yerel valiliklere bağlı ekipler de yer alıyor.