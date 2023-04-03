Azerbaycan’da milletvekili saldırısıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa’ya yapılan silahlı saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa’ya yapılan silahlı saldırıya ilgili Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve başsavcılık tarafından düzenlenen ortak operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hacıyev, konuyla ilgili detaylı bilginin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Azerbaycanlı Milletvekili Fazıl Mustafa, 28 Mart’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.