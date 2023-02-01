Azerbaycan’da İran’ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişiye gözaltı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede İran’ın casus ağına yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 39 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Azerbaycan’da İran’ın casus ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, özel operasyonlar sonucunda ülkede “din” adı altında sabotaj ve bölücü eylemler gerçekleştiren 39 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu kişiler tarafından sosyal ağlarda İran lehinde propagandalar yapıldığı, Azerbaycan’da dini inanç, özgürlüğünün suiistimal edildiği vurgulanırken, İran istihbaratının görevlerinin bahsedilen kişiler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin halk arasında mezhep ayrımı ve çatışma çıkarmak amacıyla İran’a ait sıfatlar ve Farsça yazılar bulunan siyah bayraklar kullandığı belirtildi. Söz konusu kişilerin ayrıca, dini törenleri ve sosyal ağları kullanarak toplum arasında kafa karışıklığa yol açmaya çalıştığı ve topladıkları bilgileri de görevli oldukları İran istihbaratına aktardıkları kaydedildi.