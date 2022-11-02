Azerbaycan’da İran istihbaratının kurduğu yasa dışı silahlı grup ifşa edildi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan’da İran özel servisinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği, gerçekleştirilen operasyonda 19 kişinin soruşturmaya sevk edildiği ve bazı şahısların gözaltına alındığı duyuruldu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Azerbaycan’da İran’ın özel servislerinin kontrolü altında oluşturulan yasa dışı silahlı grubun ifşa edildiği bildirildi. Bu çerçevede 19 kişinin soruşturmaya sevk edildiği ve bazı şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Azerbaycan vatandaşlarının, İran özel servisleri tarafından ülke sınırları dışında gizlice askeri eğitime tabi tutulmaları, finanse edilmeleri ve yönlendirilmeleri, Azerbaycan devlet güvenliğinin menfaatlerine aykırı olarak kullanılmak üzere şantaj ve diğer şiddet yöntemleriyle etki alanında tutulmalarına ilişkin geniş soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

İran istihbaratının kontrolü altında radikal-aşırılıkçı dini fikirlerin telkin edilmesi yoluyla oluşturulan gizli ve yasa dışı silahlı grubun liderliğinin benzer suçlar nedeniyle 2018’de haklarında gıyaben tutuklama ve uluslararası arama kararı verilen, şu anda İran’da saklanan Tohid İbrahimbeyli, Rövşen Esedov, Orhan Memmedov, Elşad Hacıyev ve diğer başka kişilere havale edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

"Suriye’de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildi"

Geçen dönem zarfında çoğunlukla çeşitli suçlardan hüküm giyen ve kendilerini “Müslüman Birliği Hareketi” adlı örgütün üyesi olarak gören şahıslar arasından seçilen Azerbaycan vatandaşlarının üçüncü ülkeler üzerinden Tahran’a gönderildiği, sahte belgelerle askeri kargo uçaklarıyla Suriye’nin başkenti Şam’a götürüldüğü vurgulandı. Söz konusu kişilere, Suriye’de silah kullanma ve savaş taktikleri öğretildiği, tatbikatlara katılan her kişiye imzalı makbuz karşılığında farklı miktarlarda para verildiği aktarıldı.

"Aramalarda çok sayıda delil ele geçirildi"

Ayrıca, yasa dışı silahlı grupların askeri tatbikatlarına katıldıkları tespit edilen 19 Azerbaycan vatandaşının soruşturmaya sevk edildiği, aramalarda çok sayıda delilin ele geçirildiği belirtilerek İskender Hüseynov, Tural Hakverdiyev, Eltun Şükürov ve diğer şüphelilerin yasa dışı silahlı gruplara katılma suçuyla gözaltına alındığı ifade edildi. İran’da yaşayan Rufulla Ahundzade ve diğer şüpheliler tarafından yasa dışı grup üyelerine çeşitli talimatların verildiği yönünde materyallerin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, grup üyelerini, askeri tatbikatlara sevk eden kişilerden biri olan Orhan Esedov’un üçüncü bir ülkede terör eylemine teşebbüs ederken tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmalar sırasında söz konusu tatbikatlara katılan Fegan Memmedov isimli kişinin, İran’ın Bakü Büyükelçiliğine ait bir araçla Azerbaycan’a ulaştırılan ve üzerlerinde dini sloganların bulunduğu tişörtleri, ülkenin bazı bölgelerinde yapılması planlanan eylemlere katılanlara dağıtımını organize ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

"Azerbaycan vatandaşlarını etkileri altında tutmak için şantaj yapıldığı tespit edildi"

Söz konusu özel servislerin temsilcileri tarafından Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, işgalci eylemleri hususunda fikir ayrılığı yaşadıkları Azerbaycan vatandaşlarını, kendi etkileri altında tutmak için katıldıkları askeri tatbikatların video görüntüleri ve diğer yöntemlerle şantaj yapıldığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturmanın sürdüğü kaydedilerek yasa dışı silahlı gruplara dahil olan Azerbaycan vatandaşlarına karşı en ağır tedbirlerin alınacağı, ciddi cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Yabancı istihbarat birimlerinin etkisi altına giren vatandaşlara, ülkenin güvenlik kurumuna zamanında bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.