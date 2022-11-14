Azerbaycan’da, İran istihbaratına çalışan 5 casus gözaltına alındı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, İran istihbaratının kurduğu casusluk şebekesini ifşa ederek, vatana ihanet suçlamasıyla 5 Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, İran istihbaratının kurduğu casusluk şebekesiyle bağlantılı 5 Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan’da İran özel servislerine çalışan kişilerin tespit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettirildiği bildirildi. Hazar Denizi Petrol Filosu’nda gemi kaptanı olarak görev yapan Zahir Askerov isimli şahsın İran’ın Kum kentinde dini eğitim aldığı sırada maddi çıkar karşılığında İran özel servisi temsilcileri ile gizli işbirliği içine girdiği ortaya çıkarıldı. Askerov’un Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı firma ve temsilcilikler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Hazar Denizi’nde icra ettiği tatbikatların yeri ve saati ile petrol platformlarına taşınan yükler hakkında topladığı bilgileri cep telefonu aracılığıyla doğrudan İran istihbaratına aktardığı belirtildi.

Yürütülen başka bir soruşturmada, Elnur Resulov’un 2018 yılında tedavi için İran’dayken, kendisini farklı isimlerle tanıtan İran istihbaratı temsilcileriyle gizli işbirliği konusunda anlaştığı belirlendi. Resulov’un işbirliklerine dahil ettiği akrabası Arif Resulov ile birlikte para karşılığında petrol ve gaz boru hatlarının geçtiği alanlar, Savunma Bakanlığı ve Devlet Hudut Teşkilatına ait İHA’ların, tankların ve çeşitli askeri teçhizatın havalimanlarında tutulduğu alan, Bakü’de düzenlenen "Teknofest"te sergilenen teçhizatlar, ayrıca Salyan ve Fuzuli bölgelerinde bulunan stratejik ve askeri noktalar, uçaksavar füze kompleksleri ve diğer radar izleme cihazlarının fotoğraf ve videolarını özel İran istihbaratı temsilcisine mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderdiği tespit edildi.

Aynı zamanda Bahtiyar Ağazade isimli Azerbaycan vatandaşının, İran’da din eğitimi için bulunduğu sırada maddi çıkar karşılığında İran istihbaratının temsilcileriyle gizli işbirliğine başladığı, Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı ülkelerin misyonları, Azerbaycan’da yaşanan sosyo-politik süreçler, askeri birlikler, yerleri ve görevleri hakkında elde edilen bilgileri toplayarak İran istihbaratına aktardığı belirlendi.

İran istihbaratının emriyle terör eylemleri yaptığı için hakkında uluslararası tutuklama kararı olan Mirhafiz Caferzade’nin de Azerbaycan’da bulunan askeri tesislerin yerlerini ve diğer bilgileri uygulama üzerinden İran’da saklanan Orhan Memmedov’a gönderdiği kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan vatandaşları Zahir Askerov, Elnur Resulov, Arif Resulov, Mirhafiz Caferzade ve Bahtiyar Ağazade’nin Azerbaycan Ceza Kanunu’nun vatana ihanet maddesiyle suçlandığı aktarıldı.