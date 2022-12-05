Azerbaycan ve Türkiye’den ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan’da ortak askeri tatbikat düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan askeri alanda iş birliği anlaşması çerçevesinde iki ülkenin katılımıyla ortak tatbikat yapıldığını duyurdu. Başkent Bakü, Cebrayıl ve İmişli bölgelerinde savaş ve özel amaçlı istihkam teçhizatları ile hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatta, Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı birliklerinden personeller yer aldı. Tatbikatta, kara, hava, özel ve istihkam kuvvetlerinin yanı sıra, füze ve topçu birlikleri çeşitli eğitim ve savaş görevlerini icra etti. Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta topçu, hava ve diğer birliklerin, askeri operasyonlar sırasındaki faaliyetlerinin düzenlenmesi, nehirler üzerinde geçiş köprülerinin kurulması ve diğer görevler gerçekleştirildi. Ortak tatbikatta, birliklerin savaş sırasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.