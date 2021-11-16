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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: “Ermenistan askerleri panik içinde yerlerini terk ediyor”
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama, Ermenistan askerlerinin panik içinde yerlerini terk ettiğini duyurdu.
Asayiş 16.11.2021, 16:28
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama, Ermenistan askerlerinin panik içinde yerlerini terk ettiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin Ermenistan askerlerinin karşı saldırısını geri püskürttüğü ve devlet sınırındaki tüm muharebe faaliyetlerinin Azerbaycan birlikleri tarafından izlendiği yer alırken, Ermeni askerlerinin korku ve panik içinde mevzilerinden ayrıldığı ve askerlerin kendi içinde çatışma yaşadığı da ifade edildi. Ermenistan ordusunun askeri teçhizatlarının imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan Ordusunun kontrolü altında olduğu aktarıldı.
Bakanlık, sınırdaki gerginliğin sorumluluğunun Ermenistan’da olduğunu yineledi.