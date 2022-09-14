Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan ordusunun Kelbecer’deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, Ermeni basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu da belirterek, "Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Zeylik, Yellice ve Yukarı Ayrım yerleşim birimleri istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca, Aşağı Şorca ve Zerkent yerleşim birimleri istikametindeki mevzilerinden D-30 ve D-20 toplarıyla ateş altına alındığı bildirildi. Uluslararası toplumun çağrılarına ve dün yerel saatle 09.00’da varılan ateşkes kararına rağmen Ermeni silahlı kuvvetlerinin sınır bölgelerinde top ve diğer ağır silahlarla saldırı ve provokasyonlara devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Durumun tırmanmasındaki tüm sorumluluğun Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Azerbaycan ordusu, sadece meşru askeri atış noktalarına karşı yerel tedbirler almaktadır. Ermeni tarafı provokatif eylemlerden kaçınmalı ve ateşkes kararına uymalıdır" denildi.

"Azerbaycan ordusunun sivillere ateş açtığı iddiaları asılsızdır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan basınında, Azerbaycan ordusunun sivilleri hedef aldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilirken, "Bu, karşı tarafın provokasyon amaçlı dezenformasyonudur. Azerbaycan ordusunun sivil altyapıyı hedef almadığını bir kez daha belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.