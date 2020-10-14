Son Dakika
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait İHA’yı imha etti
AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN’A AİT İHA’YI İMHA ETTİ
Asayiş 14.10.2020, 13:48
1
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait insansız hava aracını (İHA) imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde cephe hattının Fuzuli bölgesi yönünde Ermenistan’a ait İHA’nın Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2