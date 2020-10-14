banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Papa’yı koruyan dört muhafızda corona çıktı
Dolar ve piyasalarda son durum
Dolar ve piyasalarda son durum
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Küresel iflaslarda artış beklentisi
Ons altındaki düşüş hızlanıyor
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait İHA’yı imha etti

AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN’A AİT İHA’YI İMHA ETTİ

Asayiş 14.10.2020, 13:48
1
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait İHA’yı imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait insansız hava aracını (İHA) imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde cephe hattının Fuzuli bölgesi yönünde Ermenistan’a ait İHA’nın Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yorumlar (0)
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2