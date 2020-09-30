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Azerbaycan ordusu, Ermeni destek birliğini vurdu
AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİ DESTEK BİRLİĞİNİ VURDU
Asayiş 30.09.2020, 14:01
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Azerbaycan ordusu, Ermeni destek birliğini vurdu.
Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından vurulan Ermenistan’a ait, destek güçlerinin ağır kayıplar verdiği ve komutanlıktan acil yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
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