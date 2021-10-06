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Azerbaycan Havayolları, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan Havayollarına (AZAL) ait uçak, Bakü-Nahçıvan arasındaki uçuşu Ermenistan hava sahasını kullanarak gerçekleştirdi.

Asayiş 06.10.2021, 09:59
Azerbaycan Havayolları, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan Havayollarına (AZAL) ait uçak, Bakü-Nahçıvan arasındaki uçuşu Ermenistan hava sahasını kullanarak gerçekleştirdi.

Azerbaycan Havayolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Bakü-Nahçıvan iç hat uçuşunu gerçekleştiren uçakların bugünden itibaren Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladığı duyuruldu. Bu adımın, Azerbaycan’ın bölgedeki ulaşım iletişimini açmaya yönelik kararlılığını gösterdiği, tüm sınır devletlerinin çıkarlarını karşıladığı belirtildi. Açıklamada, "Bakü-Nahçıvan uçuşunun rotasının değiştirilmesi, uçuş süresini ve yakıt tüketimini azaltacaktır. Böylece AZAL, bu uçuş sırasında Ermenistan ve İran’dan geçen koridorlar da dahil olmak üzere mevcut tüm hava koridorlarını kullanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Bakü-Nahçıvan uçuşu daha önce İran üzerinden yapılıyordu.

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