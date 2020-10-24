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Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait İHA’nın fotoğrafını paylaştı

AZERBAYCAN, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT İHA'NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Asayiş 24.10.2020, 09:26
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Azerbaycan, etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait İHA’nın fotoğrafını paylaştı

Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) fotoğrafları paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Ceybarıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait “BZEZ” tipi İHA’nın fotoğraflarını paylaştı.

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