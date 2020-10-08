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Azerbaycan, Ermenistan’a ait kamikaze dronunu imha etti
AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN’A AİT KAMİKAZE DRONUNU İMHA ETTİ.
Asayiş 08.10.2020, 10:20
Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait kamikaze dronunu imha etti.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Haciyev açıklamada, Ermenistan’a ait kamikaze dronunun, Azerbaycan birlikleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. "Kamikaze dronu sivillerin bulunduğu bölgede dolaşıyordu" diyen Haciyev, "Sivillerin hayatı kurtarıldı. Ermenistan’ın devlet terörü devam ediyor. Barış güçleri Ermenistan’ı durdurmalı" ifadelerini kullandı.
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