Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonları sonucunda 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-13 Eylül tarihleri arasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönünde gerçekleştirdiği geniş çaplı bir provokasyonları neticesinde 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan Ordusu’ndan 42, Devlet Sınır Hizmeti’nden 8 asker olmak üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 50 askerin çatışmalarda şehit olduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı yönetimi, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziyelerini iletti.