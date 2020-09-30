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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT 2 TANKI DAHA VURDU

Asayiş 30.09.2020, 14:29
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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından Terter’in Tonaşen köyünde 2 Ermeni tankı imha edildi.

Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.

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