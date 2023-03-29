Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi: “Milletvekili Fazıl Mustafa’ya yapılan saldırı ’terör’ eylemi”

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Azerbaycan milletvekili Fazıl Mustafa’ya yapılan silahlı saldırıyı ’terör eylemi’ olarak nitelendirdi.

Azerbaycan’da, dün yerel saatle 21.51 civarında Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı milletvekili Fazıl Mustafa, uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Mustafa’ya yönelik silahlı saldırı terör eylemi olarak nitelendirilerek, saldırıyla ilgili “terör” soruşturması açıldığı bildirildi.

Açıklamada, terör eylemini gerçekleştiren kişiyi ve suça karışan diğer kişilerin tespit edilmesi ve ceza karşısında yargılanması için operasyonların yürütüldüğü aktarıldı.

Mustafa’nın sağlık durumu iyi

Terör eylemi sonucunda Mustafa sağ omuzundan ve sağ ayağından kurşun yarası aldı. Hastaneye kaldırılan ve 2 operasyon geçiren Mustafa’nın hayati tehlikesi bulunmuyor.