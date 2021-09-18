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Azerbaycan askerleri, Hankendi’ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü

Azerbaycan askerleri Hankendi’ye giden bir aracın üzerinde bulunan sözde Karabağ yönetimine ait bayrağı bıçakla kazıyarak söktü.

Asayiş 18.09.2021, 13:43
Azerbaycan askerleri, Hankendi’ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü

Azerbaycan askerleri Hankendi’ye giden bir aracın üzerinde bulunan sözde Karabağ yönetimine ait bayrağı bıçakla kazıyarak söktü.

İran’dan Karabağ’a giden tırların ve ticari araçların izinsiz geçişini önlemek için Azerbaycan askerleri, Hankendi’ye giden Görüş-Gafan yolu üzerine kontrol noktası kurarak denetimlere başladı. Kontrol noktasından geçen bir araç durdurulurken, üzerindeki sözde Karabağ yönetimine ait bayrak Azerbaycan askerleri tarafından bıçakla kazındı. Azerbaycan askeri sözde bayrağı kazıdıktan sonra şoföre de uyarıda bulundu.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Abbad Azerbaycanlı yetkililerle görüştü

Diğer yandan, İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Mousavi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ile bir araya geldi. Büyükelçi Mousavi’nin gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgedeki mevcut değişiklikler, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır bölgelerindeki yeni durum ve Görüş-Gafan yolundaki yeni ulaşım koşulları ve diğer ilgili konuların ele aldığı açıklandı.

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