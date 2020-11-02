banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Vampir yarasa Mersinlileri korkuttu
Vampir yarasa Mersinlileri korkuttu
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Almanya'nın covid-19 savaşı...
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi!
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

Azerbaycan 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı

AZERBAYCAN 4 ŞEHİR, 193 KÖY, 3 KASABA VE MUROVDAĞ ZİRVESİ’Nİ İŞGALDEN KURTARDI.

Asayiş 02.11.2020, 19:02
4
Azerbaycan 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda şu ana kadar 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan ve Gubadlı ile 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Cebrayıl’da 3, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 2 köy olmak üzere toplam 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Ermenistan’ın saldırılarında 91 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, 27 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları sonucu 91 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, 400 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin 11’inin çocuk, 27’sinin ise kadın olduğunu belirtirken, yaralıların 14’ünün bebek, 36’sının çocuk, 101’inin ise kadın olduğunu açıkladı. Ermenistan’ın saldırılarında ayrıca aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Ermenistan’ın saldırılarında şu ana kadar 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3