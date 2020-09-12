Ayvalık’taki kazada can pazarı: 1 yaralı
AYVALIK’TA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi’nde yol kenarında park halindeyken harekete geçen Mehmet Korumaz yönetimindeki 34 DM 1219 plakalı özel otomobil, o sırada yanından geçmekte olan Ergun Takas yönetimindeki 22 AAD 865 plakalı motosiklete yandan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ergun Takas yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların yerde yatan vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıkları gözlenirken, motosiklet sürücüsü Takas, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.
Öte yandan son aylarda motosiklet kazalarının artış eğiliminde olduğu Ayvalık’ta, polis ve jandarma trafik ekiplerinin tescilsiz ve kasksız motosiklet kullanımlarına yönelik denetlemeleri arttırdığı da gelen bilgiler arasında
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