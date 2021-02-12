Ayvalık’taki hortumun dehşeti havadan görüntülendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dün gece etkili olan hortum, çok sayıda ev ve işyerinin çatısını uçururken, Paşalimanı’ndaki onlarca çam ağacını kökünden söktü. Hortumun teknelere ve deniz kıyısındaki yerleşimlere verdiği zarar da drone ile havadan görüntülendi.

Ayvalık’ta yaralar sarılıyor. Belediye tüm imkanlarını seferber ederken, bölgedeki zararın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Drone ile çekilen görüntülerde yüz yıllık çam ağaçlarının yerlerinden söküldüğü görülürken, hortum denizdeki tekneler ve deniz kıyısındaki ev ve işyerlerine zarar verdi.