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Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 31.07.2021, 09:22
Ayvalık’ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi’nin önünde, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobil de bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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