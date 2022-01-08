Ayvalık’ta uyuşturucu imal eden şahıs polisten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hazırladığı düzenekle uyuşturucu imal ettiği belirlenen şahıs, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şahsın ikametinde özel düzenek kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde tespitte bulunulması üzerine operasyon başlattı. Operasyonda evde yapılan aramada 1 kilo 239 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 42 kök hint keneviri, 300.26 gram kenevir tohumu,1 adet esrar öğütücüsü, 20.30 litre bitki sıvısı ve 5 kg bitki tozu, 12 paket sarma kağıdı, 1 adet aydınlatma düzeneği, 5 adet ışık düzeneği, 1 adet iklimlendirme cihazı, 2 adet termometre, 1 adet PH ölçer cihazı, 1 adet su spreyi, 2 adet sera balastı cihazı, 1 adet polarize gözlük, 1 adet led ışıklı kafa lambası, 1 adet havalandırma borusu, 2 adet zaman ayarlı akıllı priz, 19 adet bitki çubukları ve 1 adet ayaklı fan ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.A. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.