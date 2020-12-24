Ayvalık’ta Türk karasularına itilen 37 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında gece saat gece saatlerinde bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği öğrenilen lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 düzensiz göçmen, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.