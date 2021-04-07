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Ayvalık’ta Türk kara sularına itilen 30 Afrikalı mülteci kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Asayiş 07.04.2021, 14:41
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurları tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek mültecileri kurtardı. Cunda Adası’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Güney Afrika uyruklu göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarla bulunuldu.