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Ayvalık’ta sokak ortasında silahlı kavga 2 yaralı
Balıkesir’in dünyaca ünlü tatil bölgesi Ayvalık ilçesinde sokak ortasında güpegündüz çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Asayiş 02.06.2022, 10:02
Balıkesir’in dünyaca ünlü tatil bölgesi Ayvalık ilçesinde sokak ortasında güpegündüz çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, turizm merkezi Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesinde İ.Ü., T.V. ve E.V arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada onlarca turistin bulunduğu bölgede silahlar konuştu. Çıkan çatışmada T.V ve E.V. yaralandı. İ.Ü. ise olay yerinde kaçtı. Çatışmanın ardından yaşanan korku dolu anlar ve vatandaşların sokak ortasında vurulan bir yaralıya müdahale anları ise kameralara yansıdı.