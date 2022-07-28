Ayvalık’ta orman yangını korkuttu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hamdibey’de kırık şişelerin parçalarının mercek görevi görüp, tutuşturduğu kuru otların sonucunda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İlçe halkının ‘Telemenler Mevkii’ olarak nitelediği bölgede, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda etkili olan yangında alevlerin hızla büyümeye başlamasıyla polis, zabıta, itfaiye ve orman bölge görevlileri yangın alanına koştu.

Ayvalık Orman Şefliği, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin yanı sıra Edremit Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ile yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın alanında 10 fıstık çamı ağacının zarar gördüğü kaydedilirken, aynı yerde iki gün önce de bir yangının çıktığı, küçük çaptaki yangının Hamdibey Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşların evlerini tehdit ettiği öğrenildi.