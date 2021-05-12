Ayvalık’ta meydana gelen trafik kazasında iki bekçi yaralandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında iki çarşı ve mahalle bekçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Nafiz Mercik idaresindeki 10 ADP 774 plakalı özel otomobil, üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli A.Y ve Y.A. isimli bekçilerin bulunduğu 10 ACB 167 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ayvalık’ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada; çarşı ve mahalle bekçileri A.Y ile Y.A yaralanırken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

Mesai saatlerini tamamlayıp, evlerine gitmekte olduğu öğrenilen bekçilerden A.Y. ayağından yaralanırken, Y.A.’nın ise boynunun zedelendiği öğrenildi.

İlk müdahaleyi tesadüfen oradan geçen Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanı iki sağlıkçının yaptığı yaralı iki bekçi kaza mahalline gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.