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Ayvalık’ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE, İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ EKİPLERİN UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK YAPTIĞI İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALDI.

Ayvalık’ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE, İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ EKİPLERİN UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK YAPTIĞI İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:08
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Ayvalık’ta Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, 3 kişi gözaltına aldı.

Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alınan B.K., O.K. ve B.D.A. isimli 3 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada, 205.6 gram metamfetamin, sigara içerisine sarılmış esrar maddesi, 1 adet metamfetamin öğütme aparatı ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve çok sayıda pipet ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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