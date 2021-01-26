Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen A.K. ve Ö.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araçlarında 16,82 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.