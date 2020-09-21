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Ayvalık’ta ev yangınına itfaiye müdahalesi
AYVALIK’TA EV YANGININA İTFAİYE MÜDAHALESİ
Asayiş 21.09.2020, 10:12
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesi 13. Nisan Caddesi 19. Sokakta bulunan iki katlı evde ilk belirlemelere göre klimadaki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.
Yangında evin oturma salonunda maddi hasar oluştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
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