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Ayvalık’ta ev yangınına itfaiye müdahalesi

AYVALIK’TA EV YANGININA İTFAİYE MÜDAHALESİ

Asayiş 21.09.2020, 10:12
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Ayvalık’ta ev yangınına itfaiye müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesi 13. Nisan Caddesi 19. Sokakta bulunan iki katlı evde ilk belirlemelere göre klimadaki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Yangında evin oturma salonunda maddi hasar oluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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