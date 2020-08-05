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Ayvalık’ta 74 göçmen kurtarıldı
AYVALIK’TA 74 GÖÇMEN KURTARILDI
Asayiş 05.08.2020, 15:50
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 74 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botların içerisindeki toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunuldu.
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