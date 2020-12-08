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Ayvalık’ta 54 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 göçmen kurtarıldı.

Asayiş 08.12.2020, 11:12
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Ayvalık’ta 54 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 göçmen kurtarıldı.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 Afrikalı göçmen, Ayvalık’ın Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, botları patlatılarak Türk kara sularına itildi.

Göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 göçmeni kurtardı. Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

54 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
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