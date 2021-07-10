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Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 10.07.2021, 09:00
Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
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Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri botun motoru arıza yapan 42 düzensiz göçmen denizde sürüklenmeye başladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Cunda Adası’ndaki komutanlık merkezine götürüldü. Burada yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.
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