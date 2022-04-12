Ayvalık’ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir lastik botla Midilli Adası’na giderken, Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik radarlarına yakalanan 39 göçmen yakalandı. Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.