banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Asayiş 15.04.2021, 11:53
2
Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botları patlatılarak Türk karasularına itildi. Göçmenlerin yardımına Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot koştu.

Kurtarılan 34 düzensiz göçmen Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik askerleri göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu