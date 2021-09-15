Ayvalık’ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 31 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; bir lastik botun Ayvalık açıklarında bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik ekibi; Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isterken, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botta bulunan kadın ve çocukların da olduğu 31 göçmenleri kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunuldu. 31 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi’ne götürüleceği öğrenildi.