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ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna’daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu’da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.
Ayvalık’ta 17 göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.
Asayiş 24.02.2022, 21:39
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’tan bir lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17 göçmen, Ege Denizi ortasında Yunan unsurlarınca botları patlatılarak, Türk karasularına itildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri 17 göçmeni kurtardı. Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.