Ayvalık’ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Güneş Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salı içerisinde Türk karasularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edilen 13 düzensiz göçmen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler Cunda Adası’na getirilerek, burada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.