Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek, lastik botu durdurup göçmenleri ele geçirdi. Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 10 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi’ne götürüleceği öğrenildi.