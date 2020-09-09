Ayvalık Polisi’nden torbacı avı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Polisi yaptığı bir uygulama sırasında üzerinde 24,25 gram esrar, 19,50 gram metafetamin, 10 adet sentetik hap 1 adet tabanca ve 5 adet fişek bulunan T.A. isimli şüpheliyi kıskıvrak ele geçirdi.

Yakalanan T.A’nın hakkında yasal işlemlerin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.