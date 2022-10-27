Ayvalık Belediyesine ait şirket çalışanlarının MLKP’li teröriste yardım ettikleri tespit edildi

Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’daki saldırının faillerinden terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu’na yardım ve yataklık edenlerin Ayvalık Belediyesine ait şirkette çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa’da 20 Nisan’da terör örgütü MLKP tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri arasında yer alan terörist Gündoğdu’ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık eden, ikametlerinde barındırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Tuğba E. ve Rana İ’nin, Ayvalık Belediyesine ait ‘Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde çalıştıkları belirlendi. Umur Ö.’nün ise 2011-2019’da Ayvalık Belediyesine ait şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Görevliler hakkında soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine sorumlulukları bulunan Ayvalık Belediyesi ve Belediye iştiraki Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi görevlileri hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın mülkiye müfettişi ve ticaret müfettişi tarafından müşterek yürütüldüğü öğrenildi. Bursa’daki saldırının faillerinden Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül’de İzmir’in Dikili ilçesindeki operasyonda, Mehmet Mustafa Uzkar’a ait hücre evinde yakalandı. Aynı evde kaldığı tespit edilen, terör örgütü MLKP’nin Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim’de ele geçirildi.