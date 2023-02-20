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Ayvalık açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 20.02.2023, 19:52
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "KB-4305" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.