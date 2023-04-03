Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ’TCSG-907’ tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.