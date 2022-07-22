banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Yüzbinlerce kişinin beklendiği festivale katılım şoku
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Mansur Yavaş'tan harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama
Amasya kirazına coğrafi işaret
Amasya kirazına coğrafi işaret

Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Asayiş 22.07.2022, 00:31
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

Yorumlar (0)
23°
açık