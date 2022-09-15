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Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 15.09.2022, 09:21
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) tarafından tespit edilen ve Yunan adasına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan lastik bot durduruldu ve içerisindeki 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan 42 düzensiz göçmen, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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